Полина Диброва показала фото в откровенном бикини

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва похвасталась фото в откровенном бикини. Снимки звезда опубликовала 2 декабря в своих соцсетях.На снимках ростовчанка расположилась на песке. Она лежит на фоне лазурно-голубого пляжа Мальдив. Девушка призналась, что нравится себе.- Классное чувство, когда сама себе нравишься в зеркале, - пишет Полина Диброва.Некоторые пользователи в комментариях посчитали откровенные фото неуместными. Люди считают, что взрослой женщине с детьми нельзя появляться в соцсетях «голой». Однако многие фанаты подчеркнули, что Диброва в отличной форме.Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет.