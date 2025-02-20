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Полина Диброва примерила на себя образ блондинки

Полина Диброва примерила на себя образ блондинки
Полина Диброва сменила цвет волос для фотосессии. Кадры она разместила в соцсетях 20 февраля.

Фотосессию молодая мама устроила в Дубае. Она стоит на балконе, позади виднеются высотки. Девушка появилась в необычном образе. На ней был светлый парик с челкой.

В комментариях пользователи подметили, что Дибровой идет новый цвет.

Полина родилась в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву и там завоевала титул «Мисс Россия – 2017». Это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.
Фото: Соцсети.
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