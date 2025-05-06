Полина Диброва лежит дома с температурой под 40

Фото: СоцСети

Ростовчанка Полина Диброва серьезно заболела. Об этом она сообщила в своих соцсетях.Девушка вышла с заявлением, что серьезно заболела. Она предположила, что могла подхватить коронавирус. Температура тела на данный момент уже поднялась до 38 градусов.- Утром проснулась от жара, и вновь 38. Что вообще происходит? - пишет девушка.Где Диброва могла подхватить вирус, неизвестно. Однако молодая мама уже сдала анализы, и результат скоро станет известен.Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.