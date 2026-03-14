В Ростовской области в двух районах отразили атаку БПЛА

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отраженной атаке на регион в ночь на 14 марта. Силами ПВО были уничтожены дроны в двух районах: Чертковском и Шолоховском.

О последствиях на земле или пострадавших не сообщается.
Фото: Дондей
Еще по теме:

