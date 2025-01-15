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Полина Диброва в Мурманске разделась практически догола

Полина Диброва в Мурманске разделась практически догола
Полина Диброва опубликовала полуголые фото из Мурманска. Снимки она разместила 11 января в соцсетях.

На снимках Диброва стоит на улице в одном купальнике. На голове у нее – шапка-ушанка и очки для катания на лыжах.
- Ну а как не окунуться в Баренцево море? -17 градусов – не помеха, - пишет Диброва.

Вместе с подругами Диброва зашла в холодную воду при температуре -17 градусов. Решила ли она искупаться полностью, остается загадкой.

Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.
Фото: СоцСети
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