Полина Диброва в Мурманске разделась практически догола

Фото: СоцСети

Полина Диброва опубликовала полуголые фото из Мурманска. Снимки она разместила 11 января в соцсетях.На снимках Диброва стоит на улице в одном купальнике. На голове у нее – шапка-ушанка и очки для катания на лыжах.- Ну а как не окунуться в Баренцево море? -17 градусов – не помеха, - пишет Диброва.Вместе с подругами Диброва зашла в холодную воду при температуре -17 градусов. Решила ли она искупаться полностью, остается загадкой.Полина родилась и выросла в Ростове. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.