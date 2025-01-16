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Полина Диброва окунулась в Баренцево море в мороз

Полина Диброва окунулась в Баренцево море в мороз
Уроженка Ростова-на-Дону Полина Диброва окунулась в Баренцево море в мороз. Снимки девушка опубликовала в соцсетях 16 января.

Накануне Диброва прилетела в Мурманск. Оттуда она успела выложить несколько снимков. Молодая мама показала, как купалась в Баренцевом море. Кроме того, температура воздуха в этот период достигла минусовых значений.

Чтобы не замерзнуть, Диброва надела специальный утепленный гидрокостюм.

Полина – уроженка Ростова-на-Дону. После окончания школы она переехала в Москву. В столице она завоевала титул «Мисс Россия – 2017», и это принесло ей широкую известность. В 2009 году Полина вышла замуж за известного телеведущего Дмитрия Диброва. Разница в возрасте между ними – 30 лет. Супруги имеют троих сыновей.
Фото: СоцСети
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