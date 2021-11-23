Показатель заболевших коронавирусом в Ростовской области вырос до 4 100

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области увеличился показатель заболевших коронавирусом. По данным на 25 ноября, он вырос на 15 единиц и стал равен 4 100 на 100 тысяч населения.Показатель заболеваемости COVID-19 находится в прямой зависимости от общего числа инфицированных. За минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным коронавирусом пополнили 644 жителя региона. Всего с начала пандемии положительные результаты ПЦР-тестов получили 172 285 человек.Не уменьшается и число умерших среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки опасный вирус забрал жизни 38 человек. За период пандемии патологоанатомы зарегистрировали 8 540 случаев летального исхода от последствий коронавируса.Ситуация по COVID-19 остается напряженной. В связи с этим на Дону действует ряд ограничений. В том числе соблюдение социальной дистанции, масочного режима, а также система QR-кодов. Теперь чтобы посетить заведения общепита, ТЦ или фитнес-зал, необходимо предъявить специальный код, полученный после вакцинации.