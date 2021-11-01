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Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 3 760

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 3 760
В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки со 2 по 3 ноября он увеличился на 15 единиц и стал равен 3 760 на 100 тысяч населения.

Этот показатель напрямую зависит от общего числа инфицированных в регионе. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 644 человек (очередной антирекорд), а всего с начала пандемии заболел 158 001 житель области.

Увеличилось и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 30 человек, среди которых - 24-летняя девушка. По информации регионального правительства, общее количество умерших на Дону достигло 7 835 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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