Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области вырос до 3 760

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. За сутки со 2 по 3 ноября он увеличился на 15 единиц и стал равен 3 760 на 100 тысяч населения.Этот показатель напрямую зависит от общего числа инфицированных в регионе. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 644 человек (очередной антирекорд), а всего с начала пандемии заболел 158 001 житель области.Увеличилось и число случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки инфекция забрала жизни 30 человек, среди которых - 24-летняя девушка. По информации регионального правительства, общее количество умерших на Дону достигло 7 835 человек.