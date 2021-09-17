Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 3 188

В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 19 по 20 сентября он увеличился на 11 единиц и стал равен 3 188 на 100 тысяч жителей.Соответственно стало больше и заболевших COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 468 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 133 830 жителей региона.Растет и число смертей от опасной инфекции. Патологоанатомы зафиксировали еще 28 случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Общее количество умерших составили 6 535 человек.Коэффициент распространения коронавируса остается на прежнем уровне. Он равен 0,98.