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Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 3 188

Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону увеличился до 3 188
В Ростовской области вырос показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 19 по 20 сентября он увеличился на 11 единиц и стал равен 3 188 на 100 тысяч жителей.

Соответственно стало больше и заболевших COVID-19. За минувшие 24 часа диагноз подтвердился у 468 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 133 830 жителей региона.

Растет и число смертей от опасной инфекции. Патологоанатомы зафиксировали еще 28 случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Общее количество умерших составили 6 535 человек.

Коэффициент распространения коронавируса остается на прежнем уровне. Он равен 0,98.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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