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Показатель заболеваемости коронаврусом в Ростовской области подскочил до 7 891

Показатель заболеваемости коронаврусом в Ростовской области подскочил до 7 891
В Ростовской области подскочил показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 3 по 4 марта он увеличился на 59 единиц и стал равен 7 891 на 100 тысяч населения.

Растет при этом и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 2 499 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 331 640 человек. Из них 10,4 тысячи не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, гипертония, онкология, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.

Коэффициент распространения при этом продолжает снижаться. По информации регионального правительства, он упал до отметки 0,72.
Фото: Rostov.ru.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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