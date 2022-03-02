Показатель заболеваемости коронаврусом в Ростовской области подскочил до 7 891

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области подскочил показатель заболеваемости коронавирусом. За сутки с 3 по 4 марта он увеличился на 59 единиц и стал равен 7 891 на 100 тысяч населения.Растет при этом и число инфицированных. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 2 499 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 331 640 человек. Из них 10,4 тысячи не смогли побороть опасную инфекцию. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. В их числе - астма, гипертония, онкология, сахарный диабет, а также сердечно-сосудистые, аутоиммунные и заболевания легких.Коэффициент распространения при этом продолжает снижаться. По информации регионального правительства, он упал до отметки 0,72.