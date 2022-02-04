В Ростовской области коронавирус подхватили еще 3 312 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 7 по 8 февраля диагноз подтвердился у 3 312 человек.В числе новых заболевших оказались 41,6% молодежи от 18 до 45 лет. Еще 30,9% новых пациентов - люди от 46 до 65 лет. Борьбу с вирусом начали и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 9,6% жителей региона от 66 до 79 лет и 2,4% - старше 80 лет. Диагноз подтвердился у 15,5% детей.Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 241 842 человека. Из них 10 104 не смогли побороть опасную инфекцию. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями. К ним относятся астма, гипертония, сахарный диабет, онкология, а также сердечно-сосудистые и заболевания легких.