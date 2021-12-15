В Ростовской области снова подскочил показатель заболеваемости коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 16 по 17 декабря он увеличился на 15 единиц и стал равен 4 440 на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения COVID-19 остается на единице.Увеличилось и количество пациентов с коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 646 человек. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 186 610 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели, однако спасти удалось не всех. 9 269 человек скончались от тяжелых последствий. По информации регионального правительства, все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.Темпы прироста практически не уменьшаются Тем не менее на Дону с 20 декабря ослабят часть ограничений по коронавирусу.