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Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону достиг 3 142

Показатель заболеваемости коронавирусом на Дону достиг 3 142
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом продолжает расти. За сутки с 15 по 16 сентября он увеличился на 13 единиц и стал равен 3 142 на 100 тысяч жителей. Коэффициент распространения COVID-19 сохраняет значение предыдущего дня - 0,98.

В донском регионе выявляют все больше случаев инфицирования опасным вирусом. С начала пандемии положительные результаты тестов на инфекцию получили 131 970 человек. Из них 460 подхватили опасную болезнь за минувшие 24 часа.

Растет и число умерших. За последние сутки патологоанатомы зарегистрировали 28 новых случаев летального исхода среди пациентов ковидных госпиталей. Всего с начала пандемии от опасного вируса скончались 6 425 человек, сообщили в региональном правительстве.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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