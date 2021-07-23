Показатель заболеваемости COVID-19 на Дону вырос до 2 563

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом увеличился на 11 единиц. По данным на 26 июля, он равен 2 563 на 100 тысяч населения.Растет и количество инфицированных. За минувшие 24 часа вирус подхватил 391 человек. Это новое рекордное количество зараженных за последние полгода. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 107 592 жителей донской столицы.Увеличилось и число летальных случаев среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки скончались 10 человек. По данным регионального правительства, это семь женщин от 56 до 84 лет и трое мужчин от 67 до 87 лет. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями, которые усугубил COVID-19.