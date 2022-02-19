Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 7 147

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 7 147
В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом снова увеличился. За сутки с 21 по 22 февраля он подскочил на 75 единиц и стал равен 7 147 на 100 тысяч населения.

Общее число инфицированных тоже продолжает расти. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 3 830 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 300 997 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели. Однако не всем пациентам ковидных госпиталей удалось побороть опасный вирус. По информации областного правительства, 10 254 человека скончались от тяжелых последствий. Из них жизни 13 коронавирус забрал за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции становится все ниже. Сейчас он опустился на отметку 1,1.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.