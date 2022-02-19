Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области вырос до 7 147

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области показатель заболеваемости коронавирусом снова увеличился. За сутки с 21 по 22 февраля он подскочил на 75 единиц и стал равен 7 147 на 100 тысяч населения.Общее число инфицированных тоже продолжает расти. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 3 830 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 300 997 жителей региона. Большинство из них уже выздоровели. Однако не всем пациентам ковидных госпиталей удалось побороть опасный вирус. По информации областного правительства, 10 254 человека скончались от тяжелых последствий. Из них жизни 13 коронавирус забрал за последние сутки.Коэффициент распространения инфекции становится все ниже. Сейчас он опустился на отметку 1,1.