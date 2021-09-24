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Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области равен 3 265

Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области равен 3 265
Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 26 по 27 сентября он увеличился до 3 265 на 100 тысяч населения.

Не уменьшается и количество инфицированных. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 485 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 137 160 человек. Большинство из них уже выздоровели.

Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. От инфекции скончались 6 722 человека. По информации областного правительства, из них 25 умерли за минувшие сутки, в том числе 23-летняя девушка.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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