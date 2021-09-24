Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области равен 3 265

Показатель заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает расти. За сутки с 26 по 27 сентября он увеличился до 3 265 на 100 тысяч населения.Не уменьшается и количество инфицированных. За последние 24 часа COVID-19 подхватили 485 жителей донского региона. Всего с начала пандемии диагноз подтвердился у 137 160 человек. Большинство из них уже выздоровели.Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. От инфекции скончались 6 722 человека. По информации областного правительства, из них 25 умерли за минувшие сутки, в том числе 23-летняя девушка.