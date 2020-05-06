Показатель заболеваемости COVID-19 в Ростовской области продолжает расти
В Ростовской области с каждым днём растёт показатель заболеваемости COVID-19. По данным на 7 мая в регионе на 100 тысяч населения приходится 36 заражённых. Такие данные предоставили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации по новой коронавирусной инфекции.
Показатель растёт каждые сутки. Ещё три недели назад он составлял 8,23. В Ростовской области зафиксировали уже 1 514 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От новой болезни скончались 12 человек. Большая часть из них имела сопутствующие заболевания. Излечились 195 пациентов.
В Ростовской области на данный момент осталось только два района, не затронутых COVID-19: Советский и Песчанокопский.