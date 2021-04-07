Появилось видео ДТП с 15-летним школьником в Ростове на Зорге
В соцсетях появилось видео ДТП с 15-летним подростком. Происшествие случилось вечером 8 апреля на улице Зорге, 2 в Ростове-на-Дону.
Юноша попал под колеса авто около 18 часов. На записи видеорегистратора видно, как подросток пытался перебежать проезжую часть в неположенном месте. Парень не добежал пару метров до обочины. Он выскочил из-за машины, поэтому водитель «Лады Ларгус» увидел его слишком поздно.
От удара 15-летнего подростка отбросило в сторону. Находясь в состоянии шока, он встал и, прихрамывая, начал собирать разбросанные по дороге вещи. Затем юноша отошел к тротуару, где один из автомобилистов усадил его на бордюр.
Прибывшие медики отвезли пострадавшего в больницу. Подростка госпитализировали.