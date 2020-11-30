На Западном в Ростове ребенок едва не попал под колеса иномарки

В Ростове на Западном водитель иномарки едва не сбил ребенка на «зебре». Происшествие случилось 1 декабря около 14 часов на улице Зорге, 58/1.На видеозаписи с регистратора, появившейся в соцсетях, видно, как на светофоре загорелся красный сигнал для автомобилистов. Автор видео вместе с несколькими другими водителями остановился у пешеходного перехода. Одним из пешеходов был маленький ребенок. В момент в кадре появилась черная машина. На скорости водитель промчался на запрещающий сигнал, едва не сбив малыша. Человек, который сопровождал ребенка, чудом успел оттолкнуть его в сторону.Как рассказал очевидец случившегося, который опубликовал видео, автомобилем, проехавшим в нескольких сантиметрах от ребенка, был «Хендай Акцент».Заявление о нарушителе уже направлено в ГИБДД.