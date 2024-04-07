Появились кадры с места падения беспилотника в Ростовской области

Фото: DonDay.ru

Появилось видео с места падения беспилотника в Ростовской области. Летательный аппарат самолетного типа рухнул в поселке Матвеев Курган 7 апреля.По информации DonDay, дрон совершил жесткую посадку во дворе одного из частных домов. Судя по кадрам, длина БПЛА составляет около метра. У него отвалилось крыло. Вероятно, это произошло после удара о землю.Перепуганные жильцы дома вызвали сотрудников специализированных служб. По предварительным данным, беспилотник не представляет никакой угрозы для жизни людей.