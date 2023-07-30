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Видео с места падения беспилотника под Таганрогом

Видео с места падения беспилотника под Таганрогом
В сети появилось видео с места падения беспилотника под Таганрогом. ЧП произошло вечером 30 июля в хуторе Дарагоновка.

Летательный аппарат рухнул на один из частных домов. В результате этого произошел пожар – загорелся дом и автомобиль. Хозяева собственными силами принялись тушить пламя. Вскоре к ним на помощь подоспели соседи. Очевидцы тушили обломки БПЛА, пока не приехали спасатели.

По предварительным данным, в происшествии никто не пострадал. На месте работают сотрудники спецслужб. Они пытаются установить принадлежность беспилотника.

Напомним, что 28 июля в центре Таганрога взорвалась ракета. От осколков пострадали 22 человека. Всем им была оказана медицинская помощь.

Фото: Осторожно, новости
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