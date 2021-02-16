В Ростове из-за гибели рабочего на Стачки появилась огромная пробка
В Ростове из-за ЧП на проспекте Стачки образовалась огромная пробка. Затор берет начало от Центрального рынка и тянется до улицы Портовой.
Трагическое происшествие отразилось сразу на нескольких улицах. Движение парализовано на проспекте Сиверса, улицах Береговой, Московской, Станиславского, Обороны и Социалистической. Протяженность пробки составляет около трех километров. Ситуацию усугубляет и вечерний час пик. Тысячи ростовчан пытаются уехать домой после работы. Водители легковушек и автобусов с пассажирами стоят в заторе более часа.
Пробка образовалась из-за ДТП с участием КамАЗа. Как сообщал Rostov.ru, грузовик задел автовышку, на которой двое рабочих монтировали рекламный баннер. Мужчины не удержались на ногах и упали с моста вниз, на железнодорожные пути. Один из пострадавших скончался на месте происшествия. За жизнь другого борются врачи.