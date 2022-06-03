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Поисковики поделились находками из расстрельных ям в парке Авиаторов Ростова

Поисковики поделились находками из расстрельных ям в парке Авиаторов Ростова
Поисковики рассказали о находках, обнаруженных в расстрельных ямах времен ВОВ. На этот раз раскопки проходили в ростовском парке Авиаторов.

Специалисты начали работы по поиску массовых захоронений жертв нацистов. Как сообщил DonDay.ru, пока им в основном попадается различный военный хлам. Это ржавые ящики, разряженные мины, части разбитой боевой техники, детали вооружения и униформы.

В архивных источниках указано, что нацисты заранее копали ямы, чтобы потом сбрасывать тела расстрелянных или замученных в душегубках. После освобождения донской столицы только в парке Авиаторов насчитали 15 таких ям. В каждой из них могло быть порядка ста мирных жителей.

– Когда мы находим эти ямы пустыми, четко понимаем, что освободители города спасли от страшной гибели как минимум полторы тысячи человек, – рассказывает представитель «Миус-фронта».

По словам руководителя поискового движения Андрея Кудрякова, всего за несколько месяцев (с октября 1942 года до февраля 1943) на месте парка Авиаторов убили более двух тысяч человек. Поэтому весной 2022 там и начали раскопки. К концу апреля в парковой зоне разметили возможные места расстрельных ям и приступили к работе.
Фото: «Миус-фронт».
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