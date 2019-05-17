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Что хранит масленка: поисковики обнаружили тайник немецкого солдата в Ростовской области

Что хранит масленка: поисковики обнаружили тайник немецкого солдата в Ростовской области
В Ростовской области поисковики обнаружили в окопе маленький «сейф» немецкого солдата. В круглой оранжевой маслёнке специалисты нашли сигареты, металлический значок и обрывки газет.

- Солдат погиб в 1942 году, - рассказал руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков. - Он принадлежал к 1-й горнострелковой дивизии «Эдельвейс». Неудивительно, что он выбрал именно маслёнку — это был отличный сухой тайник.

Андрей Юрьевич добавил, что подобных находок они ранее не делали. Все вещи да и сам контейнер отлично сохранились. Пока неясно, для чего немцу нужны были маленькие кусочки газет. Видимо, они предназначались для самокруток.

Напомним, что ранее в алюминиевом ящике для боеприпасов поисковики тоже нашли схрон: боец вермахта прятал там деньги и Евангелие.

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