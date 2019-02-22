Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии



Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии. Участники объединения «Миус-фронт» нашли захоронение 23 февраля. Обнаружить могилу поисковики смогли благодаря камню с высеченными рисунками, расположенному поблизости.



- На заросшем пустыре, где после ноябрьских боев 1941 года хоронили погибших бойцов, лежал большой камень, - сообщил руководитель «Миус-фронта» Андрей Кудряков. - На нем местные жители высекли звезду и красноармейскую каску. Вероятно, это сделали те, кто был свидетелем боя и подвига солдат, сражавшихся на подступах к донской столице.



О том, сколько в могиле захоронено бойцов, пока не известно. Как утверждает Андрей Кудряков, поисковики будут продолжать работы на местности, пока не обнаружат всех захороненных защитников Отечества.

