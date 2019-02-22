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Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии

Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии
Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии. Участники объединения «Миус-фронт» нашли захоронение 23 февраля. Обнаружить могилу поисковики смогли благодаря камню с высеченными рисунками, расположенному поблизости.

- На заросшем пустыре, где после ноябрьских боев 1941 года хоронили погибших бойцов, лежал большой камень, - сообщил руководитель «Миус-фронта» Андрей Кудряков. - На нем местные жители высекли звезду и красноармейскую каску. Вероятно, это сделали те, кто был свидетелем боя и подвига солдат, сражавшихся на подступах к донской столице.

О том, сколько в могиле захоронено бойцов, пока не известно. Как утверждает Андрей Кудряков, поисковики будут продолжать работы на местности, пока не обнаружат всех захороненных защитников Отечества.
Под Ростовом поисковики обнаружили братскую могилу солдат Красной армии

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