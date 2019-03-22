Поисковики нашли на Дону останки юной девушки, героически павшей во время войны



В Зерноградском районе Ростовской области поисковики нашли останки героини ВОВ, павшей смертью храбрых.



Как сообщили в объединении «Миус-фронт», в 1942 году Нине Калиниченко было всего 17 лет. Она жила в селе Новоивановка, где выхаживала раненых солдат, которых на своих хрупких плечах перетаскивала с поля боя в свой дом. Вместе с матерью Нина обрабатывала раны, перевязывала, кормила и ухаживала за ними по мере сил.



В том году дом девушки попал под обстрел вражеских самолётов. Все, кто мог передвигаться, стали покидать разрушенное здание. Нина помогала выбраться безногому бойцу, когда в неё попал осколок бомбы. Он воткнулся ей в левую лопатку и повредил позвоночник. Истекая кровью, она упала на землю, где и лежала в тот момент, когда в село вошли фашисты. Они даже не разрешили матери подойти к телу дочки.







Когда стемнело, женщина вместе с соседкой тихонько унесли её тело в угол сада и похоронили. Местные жители рассказали, что по окончании боевых действий с фронта вернулся отец Нины. Он прошёл войну с самого первого дня, получил много наград, а войдя в родной дом, узнал о гибели дочери.



Её останки пролежали в родном саду 77 лет. Поисковики «Миус-фронта» перезахоронят их на хуторском кладбище рядом с родителями.