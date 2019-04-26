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Захоронение порядка 100 солдат нашли поисковики в Ростовской области

Захоронение порядка 100 солдат нашли поисковики в Ростовской области
Поисковики обнаружили захоронение около 100 солдат, бившихся за Ростов-на-Дону. Об этом рассказали члены объединения «Миус-фронт».

Специалисты сообщили, что бойцы пали в 1941 году. Все они храбро сражались, чтобы отстоять донскую столицу. Судя по всему, по окончании боя, оставшиеся в живых похоронили погибших товарищей в братской могиле.

Поисковики долго работали на месте захоронения. Они даже пользовались экскаватором, чтобы поднять все слои земли. В «Миус-фронте» состоят и студенты медики, которые очень помогают при работе с останками павших. Они помогают собрать скелеты и определить, сколько в могиле находится солдат. Когда работы с костями закончатся, героев перезахоронят.

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