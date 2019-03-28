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Нину Калиниченко, героически павшую во время войны, хотят посмертно наградить в Ростовской области

Нину Калиниченко, героически павшую во время войны, хотят посмертно наградить в Ростовской области
На Дону хотят посмертно наградить девушку, героически павшую во время Великой Отечественной войны. Поисковое объединение «Миус-фронт» подало ходатайство в Ростовское отделение Российского союза ветеранов войны и воинской службы.

Останки Нины Калиниченко нашли в конце марта в Зерноградском районе. Девушка погибла в 1942 году в селе Новоивановка. Там вместе с матерью она ухаживала за ранеными солдатами. Она самостоятельно перетаскивала их с поля боя в дом, обрабатывала и перевязывала их раны и кормила, чем могла.

Однажды её дом оказался в эпицентре бомбёжки. Снаряд разрушил здание, и те, кто мог самостоятельно передвигаться, стали выбегать на улицу. Нина помогала выбраться безногому солдату, когда ей в спину угодил крупный осколок мины. Истекая кровью, девушка рухнула на землю. Ворвавшиеся в село немцы не позволили её матери даже подойти к умирающей дочери. Ночью женщина вместе с соседкой перенесли тело Нины в угол сада и похоронили.

Только спустя 77 лет поисковики обнаружили её останки. Они перезахоронили Калиниченко на местном кладбище, рядом с родителями.

Как рассказал руководитель объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков, они подали ходатайство о посмертном присвоении девушке звания Героя ВОВ. В Ростовском отделении Российского союза ветеранов войны и воинской службы полностью поддержали инициативу. Окончательное решение должны принять руководители Союза в Москве.
Нину Калиниченко, героически павшую во время войны, хотят посмертно наградить в Ростовской области

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