Останки пятерых советских ополченцев обнаружили при строительстве ЖК в Ростове

Фото: Миус Фронт

В Ростове при строительстве ЖК обнаружили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Находку сделали в начале ноября на месте строящегося ЖК на улице Нансена. Об этом пишет издание DonDay.Летом 1942 года там проходил последний оборонительный рубеж Красной армии. Полк народного ополчения пытался сдержать немецко-фашистских захватчиков. Только когда враг обошел солдат со стороны Западного, им пришлось отступить.По информации издания DonDay, во время раскопок поисковики отряда «Миус-Фронт» обнаружили останки пятерых человек. Все погибшие — это молодые люди, которым было от 17 до 19 лет. Их жизни оборвались во время артиллерийского обстрела.Поисковые работы продолжаются. Не исключено, что в ближайшее время будут найдены останки и вещи других защитников Отечества.