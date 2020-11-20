Поисковики ищут родных ростовчанина, погибшего в Смоленской области во время ВОВ
Поисковики отряда «Миус-фронт» ищут родственников ростовчанина, погибшего в Смоленской области во время ВОВ. О поисковой работе Rostov.ru рассказали специалисты отряда.
В Смоленской области коллеги донских поисковиков нашли останки бойца времен Великой Отечественной войны. При нем был обнаружен медальон. Экспертиза показала, что погибший боец ушёл на войну из Новочеркасска. О солдате известно, что его зовут Евгений Чесноков, он 1906 года рождения. До войны был прописан по адресу: Ростов-на-Дону, улица Очаковская, д. 42, кв. 6.
Поисковикам удалось установить его родных. Супруга - Чеснокова Л. А. и сыновья - Чесноков Юрий Евгеньевич (1937 г. р.) и Чесноков Валентин Евгеньевич (1930-34 г. р).
- К сожалению, они уже умерли, - рассказали в поисковом отряде. - Есть информация, что у старшего сына погибшего бойца была дочка. Она забрала его и переехала с семьей на Западный.
Если вам что-либо известно о родственниках Евгения Чеснокова, которые могут проживать в Советском районе Ростова-на-Дону, просьба обратиться в «Миус-фронт».
Ранее в Смоленской области были найдены останки еще одного бойца. Родственников Василия Новикова нашли практически сразу. Сейчас они думают, где захоронить его останки: на аллее Памяти на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» или рядом с умершей супругой, которая так и не дождалась супруга с фронта.