Родственников погибшего в Смоленской области бойца ВОВ ищут на Дону

На Дону разыскивают родственников погибшего в Смоленской области солдата Великой Отечественной войны. Помощь в поисках оказывает в поисково-спасательный отряд «Миус-фронт».Останки бойца и его медальон нашли в мае в городе Вязьме. Благодаря ему удалось установить, что герой - Василий Демьянович Новиков. Он родился в 1906 году в хуторе Песчанка Корочанского района Курской области (в настоящее время - Белгородская область). На войну он ушел из Новочеркасска. В хуторе Хотунок, где и разыскивают родных солдата, осталась его жена - Новикова Анастасия Филимоновна.Если вам что-либо известно о родственниках погибшего солдата, просьба обратиться в «Миус-фронт».