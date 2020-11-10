В Смоленской области нашли останки погибшего в годы ВОВ ростовчанина

В Смоленской области нашли останки бойца Великой Отечественной войны из Ростова-на-Дону. Солдата подняли из земли 12 ноября. Об этом Rostov.ru рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт».В городе Вязьма поисковики нашли останки бойца времен Великой Отечественной. При нем был обнаружен медальон. Его экспертиза показала, что герой ушел на войну из Ростова-на-Дону.Погибшего солдата звали Евгений Георгиевич Чесноков. Он родился в 1906 году в Керчи, однако в молодости переехал в Ростов-на-Дону. В июне 1941 года Орджоникидзевским РВК Евгения Чеснокова призвали в ряды Красной армии. На фронт боец ушел в звании рядового, дошел до Смоленщины, где и погиб в ходе боев.Известно, что Евгений Георгиевич был женат. Супругу зовут Чеснокова Л. А. До ухода на фронт семья бойца жила в Ростове по адресу: улица Очаковская, д. 42, кв. 6.Сейчас поисковики ищут родственников погибшего бойца, чтобы передать его останки для захоронения. Если вам что-либо известно о родственниках Евгения Чеснокова, просьба обратиться в «Миус-фронт».Напомним, в конце октября в Смоленской области нашли останки еще одного бойца. О погибшем солдате известно, что его зовут Новиков Василий Демьянович. Боец родился в 1906 году в хуторе Песчанка Корочанского района Курской области, но переехал в Ростовскую область. Родственников погибшего солдата нашли практически сразу. Всю жизнь семья бережно хранила память об отце: письма, фотографии и даже свидетельство о его пропаже.Сейчас родные решают, где похоронить бойца: на аллее Памяти на территории народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты» или рядом с умершей супругой, которая так и не дождалась супруга с фронта.