Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области ищут родственников бойца, погибшего во время ВОВ

В Ростовской области ищут родственников бойца, погибшего во время ВОВ
Еще один предмет, найденный во время поисковой экспедиции.

В Ростовской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Останки солдата нашли во время поисковой экспедиции в урочище Воробьево в Тверской области.

Участники организации «Авангард» обнаружили не только останки героя, но и именной медальон солдата. С его помощью они выяснили, что погибшего звали Приходько Федор Фролович. Он родился в 1903 году в хуторе Зарубин Тацинского района. Федора Фроловича призвали в армию в ноябре 1941 года в Иркутской области. До мая мужчина служил в полку № 1209, а потом считался без вести пропавшим.

В казачьем обществе «Всевеликое войско Донское» рассказали, что поисковики обратились к ним с просьбой помочь разыскать родных погибшего. Пока поиски не принесли результата, однако участники «Авангарда» надеются, что им удастся отыскать потомков солдата.

Фото: «Всевеликое войско Донское»

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.