В Ростовской области ищут родственников бойца, погибшего во время ВОВ



Еще один предмет, найденный во время поисковой экспедиции.



В Ростовской области ищут родственников бойца, погибшего во время Великой Отечественной войны. Останки солдата нашли во время поисковой экспедиции в урочище Воробьево в Тверской области.



Участники организации «Авангард» обнаружили не только останки героя, но и именной медальон солдата. С его помощью они выяснили, что погибшего звали Приходько Федор Фролович. Он родился в 1903 году в хуторе Зарубин Тацинского района. Федора Фроловича призвали в армию в ноябре 1941 года в Иркутской области. До мая мужчина служил в полку № 1209, а потом считался без вести пропавшим.



В казачьем обществе «Всевеликое войско Донское» рассказали, что поисковики обратились к ним с просьбой помочь разыскать родных погибшего. Пока поиски не принесли результата, однако участники «Авангарда» надеются, что им удастся отыскать потомков солдата.



Фото: «Всевеликое войско Донское»

