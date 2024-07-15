Погибший в Ростове артист цирка был гражданином Колумбии

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В Ростове во время циркового представления акробат из шоу Демидовых сорвался с каната. Он скончался в больнице. Эта ужасная трагедия произошла 14 июля.Портал Donday.ru с ссылкой на собственный источник сообщает, что погибший акробат - уроженец Колумбии. 44-летний Сиксто Октавио Чаварро был опытным акробатом. Он выполнял опасные трюки и был звездой Шоу Демидовых.Напомним, во время номера артист ехал на велосипеде по тросу без страховки. Акробат проехал несколько метров, он не удержал равновесие и упал. Артист пролетел около четырёх метров и приземлился на арену цирка головой. Коллеги быстро пришли ему на помощь. Вскоре на место происшествия прибыли медицинские работники, которые увезли артиста со сцены. Стало известно, что мужчина скончался в больнице.После гибели акробата было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование этого дела находится под контролем прокуратуры Ростовской области.