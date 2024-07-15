В больнице скончался акробат, который упал во время циркового представления в Ростове

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В Ростове-на-Дону произошло трагическое событие: во время циркового представления акробат сорвался с большой высоты и получил серьёзные травмы не совместимые с жизнью.14 июля в районе торгового центра «МегаМаг» артист на велосипеде выехал на канат. Однако он не смог удержать равновесие и упал, пролетев около пяти метров и приземлившись на арену цирка головой.Коллеги сразу же поспешили на помощь пострадавшему. Вскоре к ним присоединились медицинские работники, которые унесли артиста со сцены. В зрительном зале был слышен плач детей, а перепуганные взрослые начали покидать представление.Кадры момента падения акробата быстро распространились по местным социальным сетям. На них было видно, что артист после падения не двигался, а вокруг него была лужа крови.Как сообщает источник DonDay, пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. Предположительно, при падении с высоты он сломал шею.