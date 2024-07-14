В Ростове акробат сорвался с большой высоты во время циркового представления

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В Ростове акробат упал с большой высоты во время циркового представления. Происшествие случилось 14 июля в районе ТЦ «Мегамаг».По словам очевидцев, мужчина на велосипеде выехал на канат. В какой-то момент он сорвался и полетел примерно с пятиметровой высоты вниз. Приземлившись, он перестал подавать признаки жизни.- Было много крови, дети плакали от шока. Акробата передали сотрудникам «скорой». Они отвезли его в больницу, - рассказала ростовчанка.В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.