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В Ростове акробат сорвался с большой высоты во время циркового представления

В Ростове акробат сорвался с большой высоты во время циркового представления
В Ростове акробат упал с большой высоты во время циркового представления. Происшествие случилось 14 июля в районе ТЦ «Мегамаг».

По словам очевидцев, мужчина на велосипеде выехал на канат. В какой-то момент он сорвался и полетел примерно с пятиметровой высоты вниз. Приземлившись, он перестал подавать признаки жизни.

- Было много крови, дети плакали от шока. Акробата передали сотрудникам «скорой». Они отвезли его в больницу, - рассказала ростовчанка.

В каком состоянии находится пострадавший, неизвестно. Обстоятельства устанавливаются.
Фото: социальные сети
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