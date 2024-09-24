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Погибшего на СВО наводчика из Волгодонска наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО наводчика из Волгодонска наградили орденом Мужества
В Ростовской области родным погибшего на СВО 41-летнего бойца передали орден Мужества. Григорий Гетманов был представлен к государственной награде посмертно.

Мужчина родом из Волгодонска. В феврале 2023 года он добровольцем отправился на спецоперацию. Спустя семь месяцев Григорий без вести пропал при исполнении приказа. После поисков его тело обнаружили под поселком Белогоровка в ЛНР.

Обстоятельства смерти бойца не раскрываются. У волгодончанина осталась дочь.
Фото: DonDay-Волгодонск
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