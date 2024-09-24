Погибшего на СВО наводчика из Волгодонска наградили орденом Мужества

Фото: DonDay-Волгодонск

В Ростовской области родным погибшего на СВО 41-летнего бойца передали орден Мужества. Григорий Гетманов был представлен к государственной награде посмертно.Мужчина родом из Волгодонска. В феврале 2023 года он добровольцем отправился на спецоперацию. Спустя семь месяцев Григорий без вести пропал при исполнении приказа. После поисков его тело обнаружили под поселком Белогоровка в ЛНР.Обстоятельства смерти бойца не раскрываются. У волгодончанина осталась дочь.