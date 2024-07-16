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Орденом Мужества посмертно наградили бойца СВО из Ростовской области

Орденом Мужества посмертно наградили бойца СВО из Ростовской области
В Ростовской области родственникам погибшего 27-летнего бойца СВО передали орден Мужества. К государственной награде был представлен житель хутора Урывского Каменского района — Виктор Ковалев.

Боец служил в воинской части 91706 в поселке Персиановском. В зоне проведения СВО пробыл не один месяц. При исполнении очередного приказа 13 февраля 2024 года Виктор получил смертельное ранение.

Бойца похоронили со всеми воинскими почестями.
Фото: Администрация Каменского района
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