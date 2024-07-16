Орденом Мужества посмертно наградили бойца СВО из Ростовской области
В Ростовской области родственникам погибшего 27-летнего бойца СВО передали орден Мужества. К государственной награде был представлен житель хутора Урывского Каменского района — Виктор Ковалев.
Боец служил в воинской части 91706 в поселке Персиановском. В зоне проведения СВО пробыл не один месяц. При исполнении очередного приказа 13 февраля 2024 года Виктор получил смертельное ранение.
Бойца похоронили со всеми воинскими почестями.