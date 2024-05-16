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Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Волгодонска

Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Волгодонска
Орденом Мужества посмертно наградили 59-летнего бойца из Ростовской области. К государственной награде представили Вячеслава Гончарова. Об этом пишет издание DonDay.

Мужчина родом из Краснодарского края. После срочной службы в армии он переехал в донской регион. Вячеслав обосновался в городе Волгодонске, где прожил почти 40 лет.

В 2022 году мужчина отправился добровольцем в зону проведения СВО. Во время выполнения боевой задачи 28 декабря 2023 года Вячеслав погиб. Его похоронили 15 мая на малой родине — в поселке Советском Новопокровского района.
Фото: личный архив родных Вячеслава Гончарова
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