Орденом Мужества посмертно наградили бойца из Волгодонска

Фото: личный архив родных Вячеслава Гончарова

Орденом Мужества посмертно наградили 59-летнего бойца из Ростовской области. К государственной награде представили Вячеслава Гончарова. Об этом пишет издание DonDay.Мужчина родом из Краснодарского края. После срочной службы в армии он переехал в донской регион. Вячеслав обосновался в городе Волгодонске, где прожил почти 40 лет.В 2022 году мужчина отправился добровольцем в зону проведения СВО. Во время выполнения боевой задачи 28 декабря 2023 года Вячеслав погиб. Его похоронили 15 мая на малой родине — в поселке Советском Новопокровского района.