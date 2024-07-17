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Участника СВО из Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества

Участника СВО из Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества
Орденом Мужества посмертно наградили 41-летнего бойца СВО из Ростовской области. К государственной награде был представлен уроженец Волгодонского района Эдуард Семенов.

В 2023 году мужчина подписал контракт и отправился на спецоперацию. Его закрепили за воинской частью 31134, которая находится в поселке городского типа Калининец в Подмосковье.

Во время выполнения приказа 19 января 2024 года Эдуард получил смертельное ранение. Позже его тело перевезли на малую родину, где и похоронили.

Орден Мужества бойца передали его родителям.
Фото: Администрация Волгодонского района
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