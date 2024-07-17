Участника СВО из Ростовской области посмертно наградили орденом Мужества

Фото: Администрация Волгодонского района

Орденом Мужества посмертно наградили 41-летнего бойца СВО из Ростовской области. К государственной награде был представлен уроженец Волгодонского района Эдуард Семенов.В 2023 году мужчина подписал контракт и отправился на спецоперацию. Его закрепили за воинской частью 31134, которая находится в поселке городского типа Калининец в Подмосковье.Во время выполнения приказа 19 января 2024 года Эдуард получил смертельное ранение. Позже его тело перевезли на малую родину, где и похоронили.Орден Мужества бойца передали его родителям.