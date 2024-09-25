Погибшего на СВО командира взвода из Волгодонска наградили орденом Мужества

Фото: DonDay-Волгодонск

В Ростовской области родным погибшего 41-летнего участника СВО передали орден Мужества. Андрей Андреещев был представлен к государственной награде посмертно.Мужчина родом из Волгодонска. В октябре 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации. После подготовки Андрей отправился на СВО. Он получил должность командира миномета минометного взвода.В июне 2024-го мужчина отправился на задание и пропал без вести. В конце месяца его обнаружили погибшим.У бойца остались супруга и двое детей.