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Погибшего на СВО бойца из Ростовской области наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО бойца из Ростовской области наградили орденом Мужества
В Ростовской области родным погибшего 26-летнего участника СВО передали орден Мужества. Евгений Диденко был представлен к государственной награде посмертно. Церемония вручения прошла 18 декабря.

Боец родом из поселка Опенки Пролетарского сельского района. Осенью 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации. На протяжении почти двух лет выполнял различные задачи. Евгений был смертельно ранен 30 сентября.

Его похоронили на малой родине.
Фото: «Наша Неделя. Пролетарск»
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