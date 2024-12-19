Погибшего на СВО бойца из Ростовской области наградили орденом Мужества
В Ростовской области родным погибшего 26-летнего участника СВО передали орден Мужества. Евгений Диденко был представлен к государственной награде посмертно. Церемония вручения прошла 18 декабря.
Боец родом из поселка Опенки Пролетарского сельского района. Осенью 2022 года он получил повестку в рамках частичной мобилизации. На протяжении почти двух лет выполнял различные задачи. Евгений был смертельно ранен 30 сентября.
Его похоронили на малой родине.