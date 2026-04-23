В Ростове на праздник Дня Победы – 9 Мая состоятся более 300 локальных мероприятий

Стало известно, какие мероприятия пройдут в праздник Дня Победы – 9 Мая в Ростове-на-Дону. По данным городской администрации, всего запланировано более 300 локальных мероприятий. В их числе – «Трамвай Победы», Всероссийский фестиваль любительских театров малых форм «Слово о Родине», гала-концерт фестиваля-конкурса «Эхо Победы», «Диктант Победы».Что касается акции «Бессмертный полк», то в этом году она снова пройдет в онлайн-формате, и к ней присоединиться можно, не выходя из дома.Завершить украшение города планируют к 27 апреля. В этом году на тематические объекты потратят почти 20 млн рублей. Главные улицы города украсят флаговые композиции из 663 флагов, более 600 панно, в том числе детские рисунки на тематику Победы и крупноформатное панно на Театральной площади.