Обломки дронов повредили коммерческий объект и эстакаду в Ростовской области

Утром 23 апреля на севере Ростовской области отразили атаку беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны сбили в Каменском районе.Среди населения никто не пострадал. Однако не удалось избежать последствий атаки на земле. Обломки сбитых беспилотников повредили коммерческое предприятие и эстакаду.К настоящему моменту информация о пострадавших среди людей на предприятии не поступала.Отметим, что в ночь на 23 апреля в небе над донским регионом уничтожили порядка 20 БПЛА.