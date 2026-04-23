Обломки дронов повредили коммерческий объект и эстакаду в Ростовской области

Утром 23 апреля на севере Ростовской области отразили атаку беспилотников. Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, дроны сбили в Каменском районе.

Среди населения никто не пострадал. Однако не удалось избежать последствий атаки на земле. Обломки сбитых беспилотников повредили коммерческое предприятие и эстакаду.

К настоящему моменту информация о пострадавших среди людей на предприятии не поступала.

Отметим, что в ночь на 23 апреля в небе над донским регионом уничтожили порядка 20 БПЛА.
Фото: Donday
Еще по теме:

