Погибшего на СВО снайпера из Волгодонска наградили орденом Мужества

Фото из личного архива семьи Шебеко/DonDay-Волгодонск

В Ростовской области родным погибшего 44-летнего участника СВО передали орден Мужества. Александр Шебеко был представлен к государственной награде посмертно.Мужчина родом из Мартыновского района. Последние годы проживал в городе Волгодонске. В январе 2024 года он подписал контракт с ВС РФ на участие в спецоперации. После подготовки Александр отправился в ЛНР. Он получил должность снайпера.В конце февраля боец был смертельно ранен при исполнении боевой задачи.