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Погибшего на СВО снайпера из Волгодонска наградили орденом Мужества

Погибшего на СВО снайпера из Волгодонска наградили орденом Мужества
В Ростовской области родным погибшего 44-летнего участника СВО передали орден Мужества. Александр Шебеко был представлен к государственной награде посмертно.

Мужчина родом из Мартыновского района. Последние годы проживал в городе Волгодонске. В январе 2024 года он подписал контракт с ВС РФ на участие в спецоперации. После подготовки Александр отправился в ЛНР. Он получил должность снайпера.

В конце февраля боец был смертельно ранен при исполнении боевой задачи.
Фото из личного архива семьи Шебеко/DonDay-Волгодонск
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