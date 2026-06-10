Поезда, следующие через Ростовскую область, будут курсировать в дневное время

Фото: Rostov.ru

Следующие через Ростовскую область поезда будут курсировать только днем. Об этом сообщает «Гранд Сервис Экспресс».Изменения вступили в силу с полночи 10 июня в Крыму. Маршруты не будут курсировать в ночное время. У некоторых поездов маршрут будет заканчиваться и начинаться на станции Керчь Южная.В список вошли маршруты: № 68/67 Москва — Симферополь, № 97/98 Москва — Симферополь, № 173/174 Москва — Евпатория, № 7/8 Санкт-Петербург — Севастополь, № 77/78 Санкт-Петербург — Симферополь, № 75/76 Омск — Симферополь, № 142/141 Пермь — Симферополь, № 183/184 Мурманск — Севастополь, № 193/194 Челябинск — Севастополь, № 483/484 Таганрог — Симферополь.На станции Керчь Южная пассажиров пересадят в автобусы, предоставленные Республикой Крым.