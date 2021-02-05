Подозреваемого в двойном убийстве выписали из больницы и доставили в СИЗО Новочеркасска
Подозреваемого в двойном убийстве доставили из ростовской БСМП-2 в СИЗО № 3 в Новочеркасске. Как сообщил DonDay.ru, меру пресечения Владимиру Запросяну продлили до 28 февраля. Он обвиняется по статье «Убийство двух и более лиц».
На фото: Супруги Владимир и Софья Султанян.
По версии следствия, 64-летний мужчина расстрелял троюродную сестру и ее мужа - Софью и Владимира Султанян. Происшествие случилось 29 ноября 2020 года на улице Рябышева, 39. В тот день Запросян пришел к супругам, чтобы обсудить долю в гараже. Во время споров он выстрелил в родственников. Мужчина поджег гараж и пытался покончить с собой, но врачам удалось его спасти.
Владимира Запросяна доставили в БСМП-2 в тяжелом состоянии, а спустя две недели приговорили к двум месяцам заключения под стражей. Как только злоумышленник поправился, его перевезли в следственный изолятор.