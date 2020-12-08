Ростовчанина, обвиняемого в двойном убийстве, заключили под стражу
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону избрал меру пресечения мужчине, обвиняемому в двойном убийстве. Владимира Запросяна заключили под стражу на два месяца, сообщает DonDay.ru.
К зданию суда мужчину доставили в машине скорой помощи, а после заседания снова отвезли в больницу. Владимир еще слишком слаб, чтобы находиться в СИЗО. Он пытался покончить с собой. Однако его удалось спасти и доставить в БСМП, где Запросян до сих пор проходит лечение. Неделю назад, 4 декабря, мужчина пришел в себя.
Ранее Rostov.ru сообщал, что 64-летний подозреваемый убил троюродную сестру и ее мужа из-за спора о доле в гараже. Трагедия произошла 29 ноября на улице Рябышева, 39. В отношении Владимира возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».