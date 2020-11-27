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Врач из ростовского КДЦ «Здоровье» стала жертвой брата-убийцы

Врач из ростовского КДЦ «Здоровье» стала жертвой брата-убийцы
Врач из ростовского КДЦ «Здоровье» Софья Султанян стала жертвой брата из-за раздела имущества. Об этом сообщает издание DonDay.ru. ЧП случилось 29 ноября на улице Рябышева.

Врач функциональной диагностики – 63-летняя Софья Султанян поругалась со своим братом из-за доли в гараже. В пылу злости 64-летний родственник расстрелял медика и ее супруга из ружья. Совершив убийство, он попытался сжечь имущество, которое и стало камнем преткновения в споре родных. Когда мужчина осознал, что натворил, то попытался покончить с собой. Сейчас пенсионер находится в реанимации БСМП.

Как стало известно, Софья Султанян была выпускницей Гимназии №14 в Ростове и Ростовского государственного медуниверситета. До трагедии трудилась в клинико-диагностическом центре «Здоровье». Супруг был военным. Пара воспитала двоих сыновей.

В отношении пенсионера, жестоко расправившегося с сестрой и зятем, намерены возбудить дело по статье «Убийство двух и более лиц».

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