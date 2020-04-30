Под Таганрогом обнаружили обломки взорванного бронепоезда времён войны

В районе Таганрога поисковики обнаружили фрагменты поезда времён Великой Отечественной войны. Операция по извлечению обломков из-под земли проходила 6 мая на перегоне Морская — Таганрог.Бронепоезд № 45 8-го отдельного дивизиона принимал участие в обороне города в октябре 1941 года. Об этом сообщил начальник подразделения по сохранению исторического наследия Северо-Кавказского центра научно-технической информации и библиотек СКЖД. После захвата Донбасса фашистская группа армий «Юг» направилась к Ростову-на-Дону. Ожесточенные сражения развернулись под Таганрогом, где поезда прикрывали отход советских солдат и сдерживали наступление врага. Установлено, что состав № 45 был подорван в результате авиационного удара. Одна из его площадок оказалась полностью разрушена, и весь поезд перестал функционировать.Известно, что личному составу поезда вместе с боевым знаменем удалось покинуть разрушенную машину и добраться к своим частям. Фашисты транспортировали состав на одно из предприятий Таганрога. Далее его след теряется, так что судьба бронепоезда № 45 ещё не установлена.